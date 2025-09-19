Tuttosport: "Monza vicino al closing. Milan, i giorni di Galliani"

vedi letture

"Monza vicino al closing. Milan, i giorni di Galliani": titola così stamattina Tuttosport che spiega che entro venerdì 26 settembre dovrebbe essere il cambio di proprietà al Monza che passerà dal Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures. Una volta che sarà ufficiale, ci sarà l'addio di Adriano Galliani che poi firmerà i documenti per il suo ritorno in rossonero.

L'ex ad non dovrebbe avere un posto nell'organigramma del Diavolo, ma, come Zlatan Ibrahimovic, sarà legato a RedBird. Che ruolo avrà? Sarà un superconsulente della proprietà che dovrebbe occuparsi di politica sportiva, affiancando il presidente Paolo Scaroni in Lega Serie A, e rappresentanza. Nelle scorse settimane, si è parato anche di un ruolo da “head of football”, quindi anche a contatto con la prima squadra di Allegri.

