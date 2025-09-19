Tuttosport sul Milan: "A Udine tocca a Pulisic fare il Leao"

"A Udine tocca a Pulisic fare il Leao": titola così Tuttosport in vista della gara di domani del Milan in casa dell'Udinese, valida per la quarta giornata di Serie A. Dopo essere partito dalla panchina sia contro il Lecce che domenica scorsa contro il Bologna, Christian Pulisic, che ieri ha compiuto 27 anni, è pronto a tornare titolare. In attesa del rientro di Rafael Leao, a fare coppia con l'americano dovrebbe esserci Santiago Gimenez visto che Christopher Nkunku è ancora indietro di condizione (potrebbe giocare dal 1' poi martedì in Coppa Italia contro il Lecce).

Oltre che Leao, Max Allegri non avrà a disposizione nemmeno Mike Maignan che verrà sostituito tra i pali da Pietro Terracciano. E' invece recuperato Strahinja Pavlovic, che, come il francese, era uscito infortunato dal match di domenica scorsa contro il Bologna. Possibile che il serbo parta dalla panchina, il che aprirebbe le porte della titolarità a Koni De Winter (gli altri due difensori sarano Fikayo Tomori e Matteo Gabbia).

