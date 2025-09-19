Milan, Nkunku in crescita: anche a Udine partirà dalla panchina, ma potrebbe essere titolare poi in Coppa Italia

Domenica contro il Bologna, Christopher Nkunku ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia del Milan entrando in campo all'85' al posto di Santiago Gimenez. Nonostante i pochi minuti a disposizione, il francese ha avuto un ottimo impatto, conquistando anche un calcio di rigore che non è stato clamorosamente assegnato al Diavolo.

Dopo un'estate non semplice al Chelsea, dove era fuori dal progetto tecnico di Maresca, il francese è arrivato a Milanello gli ultimi giorni di agosto ben lontano dalla forma migliore. Dopo un paio di settimane di lavoro, la sua condizione è in crescita, ma domani sera a Udine partirà ancora dalla panchina. Nkunku potrebbe trovare invece spazio dal primo minuto martedì nella gara di Coppa Italia contro il Lecce a San Siro.

