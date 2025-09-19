Verso Udinese-Milan: Modric e Rabiot intoccabili, un dubbio in mezzo al campo per Allegri

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione del Corriere dello Sport, domani sera contro l'Udinese, Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina in quanto squalificata dopo il rosso rimediato contro il Bologna, confermerà ancora una volta 3-5-2, modulo che ha sempre utilizzato finora. In mezzo al campo, Luka Modric e Adrien Rabiot sono intoccabili, mentre il posto di mezzala destra è conteso da Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY