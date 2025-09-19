Verso Udinese-Milan, Gazzetta: "In attacco Pulisic e Gimenez. Pavlovic recuperato e titolare"

vedi letture

In vista di Udinese-Milan di domani sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "In attacco Pulisic e Gimenez. Pavlovic recuperato e titolare". Contro i friulani mancherà ancora Rafael Leao e per questo in avanti dovrebbero giocare dal primo minuto Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Christopher Nkunku è entrato molto bene domenica scorsa contro il Bologna, ma è ancora indietro di condizione e quindi partirà dalla panchina.

Ieri intanto Strahinja Pavlovic è tornato ad allenarsi in gruppo ed ha quindi pienamente recuperato dal leggero problema muscolare rimediato domenica durante il match contro il Bologna (ha lasciato il campo all'intervallo ed è stato sostituito da De Winter). Il difensore serbo giocherà dal primo minuto insieme a Fikayo Tomori e Matteo Gabbia.

