La Gazzetta sul Milan: "Una difesa da blindare. Gabbia giocherà"

Tra i tanti temi caldi che hanno accompagnato le prime settimane da horror del Milan nella nuova stagione, c'è anche quello relativo a una fase difensiva se possibile peggiore rispetto a quella, già molto deficitaria, vista in campo nella scorsa stagione. I rossoneri hanno giocato tre partite e in ognuna di queste hanno subito due gol. E al di là delle reti incassate, che ovviamente pesano, a fare la differenza è come la squadra sta in campo e sembra essere esposta in qualsiasi situazione, contro qualsiasi squadra.

Oggi la Gazzetta dello Sport analizza la situazione, illustrando i cambi a cui Paulo Fonseca ha cominciato a pensare già da questa pausa. Scrive la rosea: "Una difesa da blindare. Tomori-Pavlovic guide, ma Gabbia giocherà". Come titolari si punta su Tomori e Pavlovic, dovrà cambiare il modo di difendere della squadra. Il terzo uomo sarà Matteo Gabbia che per il momento ha trovato pochissimo spazio. Continua la Gazzetta: "Fonseca ha lavorato tanto sul reparto arretrato. Resterà più basso per proteggere meglio Maignan".