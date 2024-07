La Gazzetta sul terzino: "Una fascia Royal. Emerson, ore decisive"

Il matrimonio tra il Milan ed Emerson Royal sembra molto vicino alla sua celebrazione. I rossoneri hanno individuato il terzino brasiliano come il rinforzo ideale per aumentare la concorrenza e la qualità tra i laterali difensivi: la richiesta di intervenire sul mercato per questo ruolo è arrivata proprio dal nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il giocatore del Tottenham è seguito dal club rossonero da tempo: anche in passato c'erano stati interessamenti e sondaggi da parte dei piani alti di via Aldo Rossi.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport commenta così: "Una fascia Royal. Emerson ore decisive, offerta da 15 milioni". Nel sottotitolo viene presentata la situazione attuale e i prossimi step: "Oggi nuovo vertice per il terzino del Tottehnham che ha anche altre offerte estere". Attualmente il giocatore è una riserva agli Spurs e per questo il Milan vorrebbe andare al massimo risparmio: i rossoneri contano di chiudere con un'offerta da 15 milioni più bonus. Nelle prossime ore è in programma un incontro tra i due club.