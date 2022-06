La Gazzetta titola: "Maldini il mercato? Fino a settembre firma tutto Gazidis"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine dedicate al Milan questa mattina dalla Gazzetta dello Sport si legge il titolo: "Maldini il mercato? Fino a settembre firma tutto Gazidis". Le trattative per i rinforzi rossoneri, infatti, sono al momento ferme in attesa che vi siano i rinnovi dei due dirigenti Maldini e Massara. Questi sono attesi nelle prossime ore e potranno finalmente sbloccare la situazione legata al mercato. In tutto questo Cardinale, che ha comunque chiarito che vuole continuare con la dirigenza che ha riportato il Milan in vetta all'Italia dopo undici anni, non si occuperà in prima persona dei rinnovi: un po' perchè non tornerà a Milano prossimamente, un po' perchè prima del closing previsto per settembre tutte le situazioni legate ai rinnovi rimangono ancora nelle mani (almeno formalmente) della famiglia Singer e dei propri uomini, Gazidis in questo caso.