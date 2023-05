La Gazzetta titola: "Tonali conteso tra due Nazionali: Mancini lo tiene con sé"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Tonali conteso tra due Nazionali: Mancini lo tiene con sé". Il centrocampista del Milan è nella lista dell'Italia di Mancini per le ultime due partite di Nations League di metà giugno (semifinale contro lo Spagno e poi finale o finalina).

Ma anche l'Under 21 vorrebbe portarlo all'Europeo di categoria che si giocherà tra Romania e Georgia tra fine giugno e i primi di luglio. Per il Milan sarebbe stato meglio che un impegno escludesse l’altro e così sarà: Sandro giocherà con la Nazionale A e poi andrà in vacanza per riposare un po' prima di riprendere gli allenamenti con il Diavolo.