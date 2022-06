La Gazzetta titola: "Uno Scudetto alla prova del nove"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sotto il titolo di "Uno Scudetto alla prova del nove", la Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un approfondimento agli attaccanti che dovranno trascinare Milan, Inter e Juventus nella prossima stagione. Vlahovic e Lukaku per la concorrenza, Divock Origi per l'attacco rossonero. Chiesto il parere di tre esperti come Arrigo Sacchi, Daniele Adani e Massimo Mauro. L'ex allenatore rossonero ha detto: "Origi-Milan? Per i rossoneri contano più stile e collettivo". Adani anche ha detto la sua sui rossoneri: "Il Milan? Ha spiegato a tutti come si lavora".