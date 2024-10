La mossa (vincente) di Fonseca, fuori Leao per Okafor. La Gazzetta: "Nessuna punizione"

La partita del Milan è cambiata nel momento in cui Paulo Fonseca ha sostituto Rafael Leao e Loftus Cheek. Al loro posto sono entrati Noah Okafor e Samuel Chukwueze, gli autori dei due assist per la doppietta di Tijjani Reijnders. Bravo l'allenatore portoghese a fare le mosse giuste al momento giusto, così come lo è stato nel post partita evitando di riaprire un caso, come quello di Leao, che si sarebbe potuto prendere la scena nel corso di questi giorni.

Nell'immediato post partita, difronte a telecamere e taccuini, Paulo Fonseca ha parlato della sostituzione di Leao come di una necessità, perché in quel momento il Milan aveva bisogno della freschezza di Noah Okafor, così come di quella di Chukwueze. E basandosi sulle parole di ieri dell'allenatore rossonero, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Il cambio di Leao? Nessuna punizione. CI serviva energia".