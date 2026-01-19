La moviola del CorSport su Milan-Lecce: "Zufferli, pochi fischi. No rigore il braccio di Gallo"
Il Milan ha battuto 1-0 il Lecce grazie a una rete nel secondo tempo di Niclas Fullkrug. Promossa la direzione di gara del sig.Zufferli, 6.5 da parte del Corriere dello Sport che spiega: "Pochi fischi, no rigore il braccio di Gallo".
E ancora: "Forse qualche fischio in più non avrebbe guastato, ma tiene la partita Zufferli anche per merito delle due squadre. Corrette le letture nelle due aree di rigore, regolare la rete di Fullkrug. Su Gallo non è rigore: a inizio azione c'era fuorigioco di Pulisic, inoltre il pallone arriva sul braccio destro del difensore salentino dopo un rimpallo ravvicinato, si può parlare di pallone inaspettato".
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
