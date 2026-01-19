La moviola della Gazzetta su Milan-Lecce: "Regolare il gol"
Il Milan vince 1-0 contro il Lecce grazie alla rete di Niclas Fullkrug e resta in scia all'Inter. Sufficienza per la direzione di gara del sig. Zufferli, la Gazzetta dello Sport titola a riguardo: "Siebert su Pulisic: niente fallo. Regolare il gol".
E ancora: "Al 7' qualche protesta Milan per contatto Siebert su Pulisic, giusto far proseguire. Giusto il gol annullato a Leao per fuorigioco. Al 27' intervento di Tomori su Sottil, poteva starci il giallo. Al 43' mano di Gallo in area, ma c'era fuorigioco di Pulisic. Regolare il gol di Fullkrug, Saelamaekers parte in posizione regolare e crossa prima che la palla esca. Voto 6 per Zufferli: partita semplice, lascia giocare un po' troppo ma se la cava".
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
