La prima pagina del QS titola: "Occhio Juve, Milan su Rabiot"

Nonostante l'Europeo in corsa in Germania, il calciomercato tiene ugualmente banco. A maggior ragione a dieci giorni dall'apertura ufficiale delle trattative, il prossimo 1° luglio. Nel caso del QS addirittura le trattative finiscono in primo piano in prima pagina. E' il caso della situazione di Adrien Rabiot, calciatore in scadenza con la Juventus che ancora non ha rinnovato il suo contratto e ha lasciato più di un dubbio sul suo futuro, su cui vorrebbe fare un tentativo anche il Milan.

E proprio di questo si parla nell'apertura del QS: "Occhio Juve, Milan su Rabiot". Per il momento il francese ha lasciato cadere tutte le proposte bianconere e tutti i tentativi del direttore Giuntoli di trattenerlo a Torino. Il Milan aspetta e monitora la situazione, nella speranza di potersi inserire nei prossimi giorni e provare il colpaccio. Nella prima pagina vengono anche riportate delle dichiarazioni di Paolo Di Canio sulla scelta del nuovo allenatore del club: "Fonseca ok per il Diavolo".