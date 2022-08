La Serie A fa il pieno di spettatori. Il CorSport: "In 280mila per la prima di campionato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il fatto che ci sia grande attesa per il ritorno del campionato è certificato da un dato in particolare, messo in evidenza dal Corriere dello Sport: tra oggi, domani e lunedì, saranno circa 280mila gli spettatori negli stadi italiani. È il campionato del ritorno del pubblico, e già questo costituisce un elemento di conforto: "Non abbiamo il calcio più bello d’Europa, ma ai tifosi basta viverlo", sottolinea il quotidiano.