La suggestione della Gazzetta in apertura: "Milan, avanti tutta su Frattesi"

La Gazzetta dello Sport questa mattina sulla sua prima pagina fa il mercato del Milan e ripropone un nome che già in passato, per diverse squadre di alta classifica non solo i rossoneri, era uscito varie volte: "Milan, avanti tutta su Frattesi". Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, quest'estate, potrebbe essere realmente una gemma su cui in molti vorrebbero puntare, per questo la rosea aggiunge: "Corsa tra le big". Tra queste ci sarebbe il Milan che è in cerca di rinforzi a centrocampo.