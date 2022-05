La volata si infiamma e la Gazzetta titola: "Derby pigliatutto"

MilanNews.it

Mancano ormai 180 minuti alla fine di questo entusiasmante campionato che vede Milan e Inter fronteggiarsi per la vittoria del titolo che, in ogni caso, rimarrà a Milano. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, apre così in prima pagina: "Derby pigliatutto". Nel sottotitolo si può leggere: "Domani duello a distanza ad alta tensione". Il Milan scenderà in campo a San Siro alle 18 contro l'Atalanta mentre l'Inter sfiderà subito dopo il Cagliari in Sardegna alle 20.45. In taglio laterale si aggiunge un focus sulla squadra di Pioli e su uno degli uomini più rappresentativi: "Tonali guida l'assalto dei big di Pioli".