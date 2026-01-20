Le quote di Allegri per la Champions. La Gazzetta: "Servono 1,64 punti a gara"

Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il mantra di Massimiliano Allegri è chiaro: servono 74 punti per tornare in Champions League. Oggi il Milan, secondo in classifica, ne ha 46, quindi se la matematica non ne un'opinione ne mancano 28, quindi basterebbero poco meno 9 vittorie nelle ultime 17 gare di campionato per tornare nell'Europa che conta. 

In merito a questo discorso, parlando delle quote di Max Allegri, La Gazzetta dello Sport ha titolato "Servono 1,64 punti a gara", anche se l'asticella si potrebbe alzare a qualcosina di più, tra i 2,30 e i 2,50 per puntare allo scudetto. 