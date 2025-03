Le strade si separano, CorSport: "Gimenez punta del futuro, Felix sarà addio"

Santiago Gimenez e Joao Felix sono stati i due principali colpi del Milan nella finestra invernale di mercato con cui la dirigenza di via Aldo Rossi ha provato a rivoluzionare la rosa in vista della caccia al quarto posto. A oggi i grandi cambiamenti non hanno sortito l'effetto sperato e oltre all'entusiasmo iniziale né il messicano né il portoghese stanno riuscendo a lasciare il segno con continuità. E se da qui a fine stagione si cercherà di sfruttarli come meglio possibile, nel futuro più a lungo termine le strade dei due calciatori prenderanno pieghe diverse.

Così riporta il Corriere dello Sport che questa mattina titola così: "Gimenez e Joao Felix separati dal Diavolo". Nell'occhiello si legge proprio un sunto di quanto emerso dal mercato di riparazione: "Non tutti gli acquisti di gennaio hanno rispettato le attese. La società rossonera ha già fatto le sue scelte". Secondo quanto riportato è già stato deciso il destino dei due calciatori con il club: "Il messicano sarà la punta del Milan del futuro: così Conceicao lo rilancerà. Per il portoghese sarà addio". In questo finale di stagione, dunque, è lecito attendersi qualche modifica tattica da parte del tecnico per far risaltare le qualità e caratteristiche dell'ex Feyenoord.