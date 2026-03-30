Le ultime dalle Nazionali. La Gazzetta: "Nessun allarme per Rabiot"
MilanNews.it
Nella giornata di ieri c'è stata un po' di apprensione per le condizioni di Adrien Rabiot, che ha svolto un lavoro personalizzato con la Francia, saltando anche l'amichevole (vinta 3 a 1) contro la Colombia, per un problema al ginocchio avvertito in seguito a una botta.
Alla fine, come anticipato anche da MilanNews.it (LEGGI QUI l'anticipazione), non sembrerebbe essere grave il 12 rossonero, che comunque ieri ha seguito dalla panchina i suoi compagni di Nazionale. A confermare questa versione di positività La Gazzetta dello Sport, che parlando delle sue condizioni ha titolato: "Nessun allarme per Rabiot".
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