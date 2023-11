ll CorSport in apertura: "Cardinale: fiducia a Pioli, non si cambia"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in taglio basso in prima pagina: "Cardinale: fiducia a Pioli, non si cambia". Dopo il ko contro il Borussia Dortmund, che lascia pochissime chance di qualificazione agli ottavi di Champions League, ieri c'è stato un vertice a Milanello tra Gerry Cardinale e Stefano Pioli, durante il quale il tecnico è stato confermato al suo posto.

Per ora dunque non si cambia, ma è chiaro che la proprietà vuole un cambio di rotta immediato perchè il Milan non può permettersi di fallire in campionato. L'obiettivo minino è arrivare tra le prime quattro. Poi a fine stagione si faranno tutte le valutazioni del caso e si deciderà se cambiare o meno guida tecnica.