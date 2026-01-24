Lo stacanovista di Allegri per la sfida da ex. Il CorSport: "Saele, quanto basta"
Dopo due sedute di allenamento personalizzate, Alexis Saelemaekers è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida delicata di domani a Roma solo nella giornata di ieri. Segnale importante che lancia un messaggio importante: in occasione della partita, da ex, della capitale l'esterno belga ci sarà.
Ed a quanto pare lo farà anche da protagonista, visto che starebbe spingendo in prima persona per scendere in campo addirittura dal primo minuto contro la formazione di Gian Piero Gasperini. L'ultima parola spetterà ovviamente a Massimiliano Allegri, ma questa mattina Il Corriere dello Sport, parlando del belga, ha titolato "Saele, quanto basta", per convincere il tecnico rossonero a fare comunque affidamento su di lui.
