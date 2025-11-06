Lo stadio è ora dei club. Tuttosport: "Inter e Milan, a voi San Siro"

Una trattativa lunga, complicata, che alla fine si è conclusa nei migliori dei modi anche, e forse soprattutto, per la città di Milano. Intorno alle 13 di ieri è arrivata l'ufficialità della firma sul rogito che consegna lo stadio ai due club meneghini, che presto presenteranno il progetto per un nuovo impianto da circa 71.500 posti.

Una svolta storica, per il calcio italiano e il capoluogo lombardo, che Tuttosport ha voluto celebrare nel taglio basso della prima pagina di questa mattina titolando "Inter e Milan, a voi San Siro".