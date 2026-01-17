Maignan, Rabiot e Nkunku. Tuttosport: "Il Milan francese viaggia al Max"

"Il Milan francese viaggia al Max": titola così questa mattina Tuttosport che esalta Mike Maignan, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku che sono stati i protagonisti della vittoria di giovedì in casa del Como. In estate il tecnico livornese ha voluto fermamente la permanenza del portiere e l'arrivo del centrocampista. Nelle ultime settimane, è esploso finalmente anche l'attaccante francese che ha segnato quattro gol nelle ultime cinque giornate di campionato.

Dopo il successo contro il Como, Rabiot ha dichiarato a DAZN: "Questa è una vittoria di squadra, dimostra qual è la nostra mentalità. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, poi non abbiamo mollato. Ci siamo parlati all’intervallo e siamo tornati con un’altra mentalità per cercare i tre punti. Mike ha fatto una grande partita. Abbiamo dato tutti qualcosa in più, poi ogni tanto bisogna anche decidere la partita. Sono molto contento per i due gol ovviamente, ma anche della mentalità della squadra”.