Meglio di lui solo Lautaro. Il CorSport: "50 sfumature di Pulisic"

Christian Pulisic è l'arma in più di questo Milan. Non sarà sempre l'uomo copertina della squadra di Massimiliano Allegri, forse perché meno carismatico (e mediatico) rispetto ad alcuni compagni, ma quello che fa in campo meriterebbe decisamente più proclami. Nel 2025, in Serie A, nessuno ha fatto meglio dell'americano: 14 gol e 7 assist, per un contributo al gol di 21.

A livello di numeri, nel campionato italiano, solo Lautaro Martinez ha fatto meglio, ad ulteriore conferma del fatto che Pulisic è uno degli attaccanti più decisivi in Italia. Fra gol e assist l'americano è già salito a quota 50, numero sul quale questa mattina Il Corriere dello Sport ha giocato titolando: "50 sfumature di Pulisic".