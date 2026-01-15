Mercato Milan, Allegri non si aspetta nulla: "Sono contento dei ragazzi a disposizione"
Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello alla vigilia della gara di questa sera in casa del Como, Massimiliano Allegri ha parlato brevemente anche del mercato di gennaio, da cui non si aspetta nulla: "Sono contento dei ragazzi a disposizione, con questi arriviamo fino alla fine" le sue parole riportate stamattina dal Corriere della Sera.
Sarà davvero così? Il Milan ha per ora chiuso un solo colpo di mercato, vale a dire Niclas Fullkrug, centravanti tedesco arrivato in prestito con diritto di riscatto dal West Ham dopo l'infortunio di Santiago Gimenez che è stato operato alla caviglia e non rientrerà prima di fine marzo. Da tempo si parla di un possibile innesto per puntellare la difesa, così come sulla fascia destra. Arriverà qualcuno oltre a Fullkrug o il mercato invernale del Diavolo è davvero già finito?
