Mercato Milan, CorSport: "Emerson Royal e Fofana trattative in fase decisiva"

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Paulo Fonseca per l'imminente inizio di stagione. Risolte le questioni attaccante e difensore centrali, ecco che la dirigenza ora si starebbe dedicando al discorso terzino destro e mediano, con Emerson Royal e Youssouf Fofana da tempo i prescelti per andare a ricoprire quei ruoli.

Sbloccare la trattativa per il terzino brasiliano, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, "è il passaggio obbligato di una settimana che toglie i veli ai nuovi acquisti del Milan", e non è da escludere che nel giorno della sua presentazione venerdì a Casa Milan, Alvaro Morata non possa parlare dell'ex Barcellona come un suo nuovo compagno di squadra. La situazione non è cambiata rispetto a qualche giorno fa: l'offerta del Milan è ferma a 15 milioni di euro, cifra ritenuta ragionevole dalle parti di Casa Milan e che il Tottenham deve convincersi ad accettare, anche perché Emerson Royal starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero dopo aver raggiunto più di qualche settimana fa un accordo di massima con la società milanista sulla base di un quadriennale da tre milioni di euro a stagione.

L'altra trattativa cada è quella per Youssouf Fofana, la prima scelta del Milan a centrocampo. Nonostante tutte le difficoltà, scrive Il Corriere dello Sport, la trattativa con il Monaco potrebbe chiudersi da un momento all'altro, con Fonseca che ovviamente spera sia il prima possibile, così da poter avere il giocatore a disposizione già per la prima di campionato.