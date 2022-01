Mercato Milan, Gazzetta: "Doppio binario in difesa: Bailly o un giovanissimo"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Doppio binario in difesa: Bailly o un giovanissimo". Proseguono senza sosta i contatti con il Manchester United per il difensore ivoriano, ma la trattativa non è affatto semplice. Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi sta valutando anche la possibilità di prendere un giovanissimo talento da far crescere, come ha già fatto in attacco con il serbo Lazetic.