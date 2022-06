Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Pioli dà l'Asensio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Pioli dà l'Asensio". Per il tecnico rossonero, l'attaccante spagnolo, che è in uscita dal Real Madrid, sarebbe il giocatore perfetto per aumentare la qualità della trequarti della sua squadra che in questa stagione punta a confermarsi in Europa e andare il più avanti possibile in Champions League. I Blancos lo valutano 20 milioni di euro, mentre il giocatore chiede almeno 5 milioni all'anno di ingaggio.