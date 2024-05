Mercato Milan, Tuttosport: "Tiago Santos-Royal: la corsia è doppia"

In merito al mercato del Milan, che punta a prendere anche un terzino destro che possa giocarsi la titolarità con Davide Calabria, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Tiago Santos-Royal: la corsia è doppia". Il club di via Aldo Rossi ha già avuto dei contatti con Emerson Royal del Tottenham, ma attenzione a Tiago Santos, pupillo al Lille di Paulo Fonseca che nei prossimi giorni verrà nominato ufficiale nuovo allenatore del Diavolo.

L'obiettivo del Milan è aumentare la qualità della fascia destra e per questo ha messo nel mirino due giocatori che hanno caratteristiche importanti, come la fase propulsiva in attacco e la capacità di poter essere impattanti nella metà campo offensiva. Chi verrà preso si giocherà il posto con capitan Calabria, che nel frattempo deve trovare un accordo con il Diavolo per il rinnovo del suo contratto che scade tra un anno.