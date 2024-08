Mercato no stop, il CorSport: "Gioiellino Vos, l'affare Milan è quasi fatto"

Il Milan potrebbe presto aggiornare la lista dei suoi acquisti in questo calciomercato. Dopo Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, infatti, la dirigenza rossonera potrebbe mettere a disposizione di Paulo Fonseca, e molto probabilmente anche di Daniele Bonera, l'estro ed il talento del giovane 19enne dell'Ajax Silavo Vos, che al momento non vorrebbe nient'altro se non vestire la maglia rossonera.

Considerata la situazione delicata nella quale riversa attualmente, il club di Amsterdam avrebbe aperto alla cessione del calciatore, che stando a Il Corriere dello Sport avrebbe proprio nelle scorse ore raggiunto un accordo di massima con il Milan sulla base di un contratto quinquennale a cifre ancora da svelare.

Inoltre, scrive il quotidiano, "poiché si tratta di un giocatore di 19 anni, il suo tesseramento non va ad intaccare il regolamento delle liste in quanto entrerebbe nella lista under 22", argomento piuttosto delicato che avrebbe difatti messo spalle al muro la dirigenza rossonera per quanto concerne le altre operazioni, come ad esempio quella per Manu Koné.