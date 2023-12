Mercato, ragionamenti rossoneri. Il CorSport: "Assalto Guirassy. Krunic, il bonus"

La sessione di mercato di gennaio si preannuncia scoppiettante per il Milan. Non al livello di quella estiva ma i rossoneri hanno alcune esigenze che vanno soddisfatte: in primis il difensore centrale e poi anche un attaccante che possa partire da vice Giroud ma che poi gli possa fare da erede assoluto. In tutto questo potrebbero arrivare finanziamenti non previsti da qualche cessione.

Rade Krunic potrebbe portare liquidità a Casa Milan: il bosniaco è ormai braccato dal Fenerbahce e anche il posto in mezzo al campo, stando alle ultime giornate, è a rischio. Il Corriere dello Sport sottolinea che i rossoneri punteranno a guadagnare almeno 6-7 milioni che poi potranno essere reinvestiti sul mercato. In tal senso, per l'attacco, si punta molto su Serhou Guirassy dello Stoccarda: la sua clausola ha un costo molto ridotto, circa 17.5 milioni di euro. Moncada è già attivo su questo fronte. In difesa è probabile il rientro di Gabbia dal prestito in Spagna mentre semrpe dalla Liga si potrebbe anticipare l'arrivo di Miranda con cui c'è già l'accordo per l'estate.