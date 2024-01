Milan a caccia della punta, la Gazzetta: "Operazione 9"

Oggi la Gazzetta dello Sport propone un'indagine sulle strategie del Milan per la nuova punta. La rosea titola così il pezzo in cui vengono avanzati nomi e candidati di ipotetici nuovi centravanti rossoneri: "Milan, operazione 9". Il profilo preferito e su cui i rossoneri punteranno in estate, secondo la Gazzetta, è quello dello sloveno Benjamin Sesko, classe 2003.

Sesko sta trovando poco spazio al Lipsia ma quando gioca, segna. Il suo valore potrebbe attestarsi attorno ai 40 milioni di euro. Rimangono vive altre opzioni sondate in passato come quella di Guirassy o di David. Poi ci sono anche altri profili un pochino più di nicchia da Gimenez del Feyenoord a Gyokeres dello Sporting, passando da Balogun del Monaco, per arrivare a Joshua Zirkzee.