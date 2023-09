Milan, avanti con Giroud. Gazzetta: "Olivier è l'unica garanzia di gol nell'attacco rossonero"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, pronto a scendere in campo a San Siro contro il Verona per la quinta giornata di Serie A. Il Diavolo anche stavolta si affiderà all'esperienza di Olivier Giroud, chiamato a guidare l'attacco rossonero. Il francese, che fra una settimana compirà 37 anni, rimane l'unica garanzia di gol nel reparto avanzato di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero durante la conferenza stampa di ieri ha affermato che Giroud sta molto bene e non ha problemi.