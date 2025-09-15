Milan-Bologna 1-0, l'apertura della Gazzetta: "Magico Modric"

Ieri sera il Milan ha battuto 1-0 il Bologna a San Siro e questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina: "Magico Modric". Decisivo un gol del croato nella ripresa che ha preso per mano il Diavolo e con la sua prima rete da milanista ha regalato tre punti importanti ai rossoneri che hanno chiuso la seconda partita di fila senza prendere gol. Nel finale, il VAR toglie un rigore al Milan ed esplode così la rabbia di Max Allegri che si toglie la giacca e viene poi espulso per proteste. Da segnale anche gli infortuni di Mike Maignan e di Strahinja Pavlovic, con il portiere che ha lasciato San Siro in stampelle.

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.