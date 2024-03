Milan, casting per le punte: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Con la pausa nazionale che oramai è cominciata, il Milan ne approfitta per guardarsi attorno. L'obiettivo estivo numero uno sarà quello di portare a Milano un nuovo centravanti che possa essere l'attaccante del futuro rossonero. E di questo, principalmente, si parla questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola. Lo fa soprattutto la Gazzetta dello Sport che parla dell'obiettivo numero uno per il Milan: Joshua Zirkzee. La rosea titola in taglio laterale: "Zirkzee-Milan sono più vicini. Il Bayern si è sfilato, i rossoneri ci credono". Poi una notazione sulla possibile data del derby: "Derby lunedì 11 aprile".

Anche il QS questa mattina parla dei piani del Diavolo per il centravanti e titola, sempre in taglio laterale: "Il Milan balla sulle punte. Gli obiettivi sono Zirkzee e David. Giroud tentato dalla Mls". Inevitabili e doverosi i saluti a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, scomparso ieri al San Raffaele di Milano in seguito alle complicazioni del malore accusato domenica. La Gazzetta scrive: "L'anima viola che ha rilanciato la Fiorentina". Poi gli fa eco il Corriere dello Sport che aggiunge: "Ciao, Giuseppe". Infine Tuttosport che titola: "La Fiorentina piange Joe Barone: Commisso lascia?".