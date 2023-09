Milan, cinque schiaffi nerazzurri. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

La vittoria dell'Inter sul Milan per 5-1 prende ovviamente la scena questa domenica mattina in edicola. I principali quotidiani sportivi hanno dedicato le loro copertine alla netta vittoria nerazzurra, la quinta consecutiva contro i rossoneri nel 2023. La Gazzetta dello Sport scrive: "Inter divina, storica vittoria sul Milan". Gli fa eco il Corriere dello Sport che titola: "Show nerazzurro, Milan asfaltato". Per Tuttosport invece è: "Inter da puara, incubo Milan". Il QS, invece, scrive a tutta pagina: "Una manita al Diavolo".