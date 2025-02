Milan, Conceicao sta studiando il piano per la rimonta: sui "Fab4" deciderà solo oggi

Domani sera, nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord, il Milan ripartirà dalla sconfitta dell'andata per 1-0 e dovrà quindi vincere con due gol di scarto per accedere agli ottavi della competizione. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, Sergio Conceicao sta studiando il piano per la rimonta: sui "Fab Four" (Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez), il tecnico rossonero deciderà solo oggi quando rientrerà dal Portogallo dove è volato ieri per partecipare stamattina ai funerali di Pinto da Costa, storico presidente del Porto scomparso a 87 anni, al quale era legatissimo.

Dopo la vittoria in Serie A contro il Verona, per il Milan di Sergio Conceicao è di nuovo l'ora di preparare un'altra importante partita, quella di domani sera a San Siro contro il Feyenoord. Per necessità logistiche legate al volo di rientro dal Portogallo di Mister Conceição, la conferenza stampa di vigilia verrà condotta domani da Zlatan Ibrahimovic insieme a Fikayo Tomori alle 16.00 a Milanello. La squadra poi si allenerà nel tardo pomeriggio per preparare la partita di martedì sera.