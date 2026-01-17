Milan, contro il Lecce torna Pavlovic ma andrà in panchina: De Winter ancora titolare
Dopo il duro scontro di gioco con Comuzzo della Fiorentina, Strahinja Pavlovic ha rimediato nove punti di sutura che non gli hanno permesso di essere a disposizione giovedì contro il Como. Ieri il difensore rossonero è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello con una vistosa fasciatura alla testa e dunque tutto lascia pensare che verrà convocato da Max Allegri per la gara casalinga di domenica contro il Lecce. Secondo La Gazzetta dello Sport, il serbo partirà con ogni probabilità dalla panchina, con Koni De Winter quindi ancora titolare al suo posto.
Si riporta di seguito il programma della 21esima giornata di Serie A:
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta 1-1
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN
