Milan, Corriere della Sera: "Boban è fuori, ora la causa"

Il Milan, attraverso un comunicato, ha ufficializzato la separazione da Boban. Come riporta il Corriere della Sera, l’ormai ex Cfo milanista ha saputo di essere stato licenziato per giusta causa venerdì, quando ha ricevuto la lettera. Nessun colloquio o contatto con Gazidis, col quale i rapporti erano compromessi da tempo. Difficilmente Boban incasserà il colpo senza reagire. Non è da escludere, infatti, una causa per la richiesta di risarcimento danni. Tra i compiti di Zvone c’era anche la gestione della comunicazione, pertanto il manager croato non ritiene di aver violato i patti aziendali rilasciando quella famosa intervista alla Gazzetta.