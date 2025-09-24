Milan, due considerazioni secondo il CorSera dopo la quarta vittoria di fila

Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, ieri il Milan ha ottenuto la quarta di fila grazie al netto 3-0 contro il Lecce in Coppa Italia. Il risultato non è mai stato in discussione, come testimoniano anche i quattro pali colpiti dal Diavolo, e secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina ci sono due considerazioni da fare: "La prima riguarda appunto il campionato. Domenica sempre qui a San Siro va in scena il duello ad alta quota col Napoli che, unita alla trasferta in casa della Juventus di sette giorni dopo, emetterà la prima sentenza sulle reali ambizioni di questo Milan: posto Champions o corsa scudetto? Arrivarci sulla scia di quattro vittorie e soprattutto senza subire gol era l’ideale.

La seconda riflessione è invece sull’attacco: Gimenez e Nkunku. Il primo è andato a segno in rossonero dopo quattro mesi: chissà che il guizzo di ieri sera non serva a sbloccarlo. Il secondo ha chiuso la partita con una mezza rovesciata. In attesa del rientro di Leao, forse già domenica, Allegri — ieri ancora in tribuna per la squalifica rimediata nella finale di Coppa Italia 2024 quando allenava la Juventus — può ritenersi più che soddisfatto".

