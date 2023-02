Milan, il bilancio non basta: serve anche la qualificazione in Champions

MilanNews.it

Come riporta Tuttosport, la qualificazione in Champions per i rossoneri sarebbe importantissima. Nonostante i conti siano nettamente migliori dei nerazzurri, questo non può far star tranquilli i tifosi. In casa di mancata qualificazione in Champions, per garantire lo stesso budget per il mercato a Maldini e Massara, servirebbe una cessione importante. Il rischio di un Milan senza competizioni europee di un certo spessore potrebbe stare stretto a Leao, uno dei prossimi in scadenza nel 2024.