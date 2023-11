Milan ko con il Borussia. CorSport: "Ad un passo dall'inferno"

Una serata da dimenticare, che rischia di chiudere già a dicembre il percorso europeo del Milan di Stefano Pioli. Il ko contro il Borussia Dortmund pesa oltremodo sui rossoneri, che ora sono con un piede e mezzo fuori dalla Champions League e restano aggrappati solo ad un miracolo per sperare negli ottavi. Lo racconta il Corriere dello Sport, che nel day after del ko di San Siro analizza ciò che non è andato nella squadra di Pioli, che spreca tanto e viene punita dai cinici tedeschi.

Obbligatorio vincere a Newcastle... e sperare

Solo una combinazione potrebbe portare il Milan al prossimo turno, ed è una combinazione molto rara. I rossoneri dovranno vincere al St. James' Park contro il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund, da ieri sera già agli ottavi di finale, batta il Paris Saint-Germain. Difficile, difficilissimo, ma non impossibile. In ogni caso la risposta dei rossoneri è stata misera: occasioni sprecate (rigore di Giroud, Calabria, ecc) e gol banali subiti. La seconda sberla del Dortmund chiude la partita e poi Adeyemi mette la ciliegina. Notte da inferno per il Diavolo, ad un passo dal baratro.