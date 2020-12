Milan, La Gazzetta dello Sport: "Accelerata per Scamacca"

Il Milan "accelera per Scamacca". Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione invernale. Vice-Ibrahimovic ma anche rinforzo per il futuro: la punta è in prestito al Genoa - aggiunge la rosea - e ha avuto un ottimo avvio di stagione, il Milan sta pensando di strapparlo subito alla concorrenza. Il giocatore è di proprietà del Sassuolo, che valuta il suo cartellino intorno ai 25 milioni di euro.