Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra metti un timbro per il pass"

Si parla anche dei rossoneri - in campo questa sera alle 20.30 - sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Ibra metti un timbro per il pass", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il Milan a San Siro in Europa League. Pioli si affida ancora a Zlatan e a Calhanoglu: contro il Bodo può ottenere la 16ª di fila senza ko". Nel frattempo, il difensore Leo Duarte è risultato "positivo al Covid". Una vera e propria tegola per il tecnico milanista, che in difesa deve già fare a meno degli infortunati Romagnoli e Musacchio.