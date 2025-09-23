Milan, la lesione al soleo di Leao è clinicamente guarita

vedi letture

La lesione al soleo rimediata lo scorso 17 agosto da Rafael Leao durante il match di Coppa Italia contro il Bari è clinicamente guarita. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che da Milanello filtra ottimismo sul recupero del portoghese per il big-match di campionato di domenica contro il Napoli a San Siro.

Intervistato ieri da SportMediaset alla vigilia della gara di stasera contro il Lecce valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Max Allegri ha parlato così di Leao e del suo ritorno in campo: "Quando rientrerà Leao? Domani (oggi, ndr) assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".

