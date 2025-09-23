Milan, la lesione al soleo di Leao è clinicamente guarita
MilanNews.it
La lesione al soleo rimediata lo scorso 17 agosto da Rafael Leao durante il match di Coppa Italia contro il Bari è clinicamente guarita. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera che spiega che da Milanello filtra ottimismo sul recupero del portoghese per il big-match di campionato di domenica contro il Napoli a San Siro.
Intervistato ieri da SportMediaset alla vigilia della gara di stasera contro il Lecce valida per i sedicesimi di Coppa Italia, Max Allegri ha parlato così di Leao e del suo ritorno in campo: "Quando rientrerà Leao? Domani (oggi, ndr) assolutamente no. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Maxdi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Conte: “Il Milan ha la struttura di una squadra che ha fatto la Champions, cosa che non ha il Napoli. Mercato fatto per riempire una rosa che non esisteva”
3 Il verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com