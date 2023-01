Milan, la nota positiva sono i rinnovi. Il CorSport cita Maldini: "Bennacer a breve, poi il sì di Leao"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono molti motivi per sorridere in casa rossonera dopo la brutta eliminazione di ieri sera dalla Coppa Italia: ciononostante qualche nota positiva si può ancora trovare e riguarda i rinnovi. Paolo Maldini ha parlato nel pre partita e ha dato conto delle situazioni relative alle trattative per i prolungamenti di contratto, con il Corriere dello Sport che ha titolato riprendendo le sue parole: "Bennacer firma a breve, poi il sì di Leao e basta". Il direttore dell'area tecnica rossonera ha di fatto confermato che con il centrocampista algerino è tutto fatto e manca solo mettere nero su bianco: "Lo faremo nelle prossime 24-36 ore". Per quanto riguarda Leao vanno avanti le trattative con l'entourage del portoghese, anche a distanza, e le parti sono fiduciose più che mai: "Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere". Se i rinnovi si faranno, invece, non si farà nulla di più nel mercato estivo con Maldini che ha negato qualsiasi ulteriore operazione in entrata nei prossimi giorni.