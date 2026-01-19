Milan-Lecce, la partita di San Siro: Galliani in tribuna, cori per Camarda
Importantissima vittoria da parte del Milan, che supera di misura il Lecce grazie a una rete di Niclas Fullkrug e continua a mettere pressione all'Inter. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a San Siro sono stati 70.591 i tifosi che hanno spinto il Diavolo verso la vittoria.
In tribuna, accanto al presidente Paolo Scaroni, all'ad Furlani e a Igli Tare, c'era anche Adriano Galliani. A poche poltrone di distanza anche Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A. San Siro, inoltre, ha salutato con affetto Francesco Camarda, in prestito dai rossoneri proprio ai salentini.
Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.
MILAN-LECCE 1-0
Marcatori: 76’ Fullkrug
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
