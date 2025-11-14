Milan, niente amichevole per Rabiot e Gimenez: rientreranno in gruppo all’inizio della prossima settimana
Oggi alle 11.30 il Milan affronterà l'Entella allo stadio Chinetti di Solbiate Arno in un'amichevole voluto fortemente da Massimiliano Allegri per valutare lo stato di alcuni calciatori reduci da infortuni, come Pulisic, Tomori ed Estupinan, e la condizione di Ardon Jashari, il quale tornerà in campo dopo due mesi e mezzo dal grave infortunio al perone rimediato a fine agosto in allenamento in seguito ad uno scontro con Santiago Gimenez.
Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che Adrien Rabiot e Santiago Gimenez non scenderanno invece in campo contro l'Entella: il primo sta recuperando da una lesione muscolare rimediata nella sosta per le nazionali di ottobre, il secondo invece sta smaltendo un problema alla caviglia. I due rientreranno in gruppo solo all’inizio della prossima settimana, puntando al derby di Milano del prossimo 23 novembre.
