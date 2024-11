Milan, occhio a Belahyane. Il CorSport in apertura: "Inter sul nuovo Calha"

vedi letture

Negli scorsi giorni alla mediana del Milan è stato accostato il nome di Reda Belahyane (QUI il focus di MilanNews.it), giocatore che potrebbe fare al caso di Paulo Fonseca per duttilità e qualità, considerato il fatto che un'alternativa di livello ai soli Fofana e Reijnders serve e come in vista di una seconda parte di stagione dove campionato, e Champions League, non aspetteranno più nessuno.

Il Milan non sarebbe però l'unica squadra sulle tracce di Belahyane, non solo in Europa ma anche e soprattutto in Italia. Questa mattina in apertura Il Corriere dello Sport ha infatti titolato "Inter sul nuovo Calha", riferendosi proprio al centrocampista marocchino, scrivendo che Ausilio punta deciso il ventenne che domani sarà osservato speciale in Hellas Verona-Inter.